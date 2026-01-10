Neres out contro l’Inter: Conte ha scelto lui per sostituirlo

Alla vigilia di Inter-Napoli, Antonio Conte deve sciogliere uno dei principali nodi di formazione. David Neres non è stato convocato per il problema alla caviglia ed è perciò rimasto a Napoli per evitare ulteriori rischi. Il tecnico azzurro sta dal canto suo ragionando e avrebbe anche già scelto l’eventuale sostituto per la trasferta di San Siro.

Neres si ferma: ecco chi lo può sostituire

La presenza di David Neres a San Siro è stata esclusa nelle ultime ore. Il giocatore sente ancora dolore alla caviglia e per questo motivo lo staff del Napoli ha scelto di non rischiarlo. Conte ha quindi deciso di non convocarlo per la sfida contro l’Inter.

Secondo ‘Il Mattino’, sarebbe Noa Lang il più quotato per sostituire il brasiliano ancora fermo ai box. Una scelta caratterizza le caratteristiche offensive, visto che si tratta di un profilo capace di creare strappi e situazioni individuali.

Conte e la gestione degli azzurri

Inter-Napoli è una partita che pesa più dei tre punti. Conte lo sa e ha per questo deciso di evitare rischi inutili su Neres. L’idea è quella di affidarsi a Lang per non perdere in fase offensiva.