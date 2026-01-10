Ultim’ora Neres: arriva l’annuncio alla vigilia di Inter-Napoli

Arrivano cattive notizie per Antonio Conte che dovrà rinunciare a David Neres per il big match contro l’Inter. Il giocatore del Napoli non ha recuperato e non ci sarà perciò contro il club nerazzurro a Milano.

Ultim’ora Neres: non ce la fa per Inter-Napoli

Secondo quanto annunciato da ‘Il Mattino’, David Neres non riuscirà a recuperare dal problema fisico per esserci contro l’Inter a San Siro. Conte e lo staff medico del Napoli hanno deciso di non rischiare il brasiliano, che quindi non partirà alle ore 17:00 da Capodichino al seguito del resto della squadra.

Per la scelta definitiva è stato decisivo l’allenamento di oggi che si è svolto a Castel Volturno. Torna però Beukema dopo il mese out per infortunio.