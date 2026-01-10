Napoli, verdetto in arrivo su Neres: gli ultimi aggiornamenti in vista dell’Inter

Vigilia in casa Napoli per quello che rischia di essere un definitivo spartiacque della stagione. Domani sera i campioni d’Italia andranno a San Siro per sfidare l’Inter di Cristian Chivu, con la consapevolezza di poter perdere. Nell’ultima giornata i nerazzurri sono scappati a +4 e in caso di vittoria nello scontro diretto volerebbero a +7, mettendo quasi certamente una pietra tombale sui sogni Scudetto del Napoli. La grande domanda che i partenopei si fanno è se potranno contare su David Neres. Oggi sarà la giornata decisiva.

Neres, oggi il test decisivo: Conte spera di averlo per Inter-Napoli

Ieri Neres ha svolto il primo test per capire se potesse farcela per il big match di San Siro. Un primo test che però non ha sciolto tutti i dubbi ed è per questo che, come riportato da Il Mattino, oggi ci sarà il test decisivo per capire se il brasiliano partirà con la squadra. Il Napoli è ottimista di poter contare su di lui, ma tutto dipenderà dal giocatore: sarà infatti Neres a scegliere se stringere i denti in vista di domani o se non rischiare.

In un’altra situazione l’esterno brasiliano sarebbe rimasto fuori dai convocati per recuperare al meglio, ma è chiaro che quella attuale è tutto fuorché una situazione come le altre. Domani sera il Napoli si giocherà quasi tutto ed è chiaro che poter contare, almeno dalla panchina, su Neres sarebbe una gran cosa per Antonio Conte.

Inter-Napoli, Neres in dubbio: Lang si scalda

Se Neres non dovesse farcela, a partire dal primo minuto sarebbe Noa Lang. In caso di assenza dal brasiliano, non si rivoluzionerà troppo la formazione e si punterà sull’olandese senza così spostare Politano e Di Lorenzo.