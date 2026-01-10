Home ->

Napoli, verdetto in arrivo su Neres: gli ultimi aggiornamenti in vista dell’Inter

David Neres, attaccante del Napoli, durante una partita allo Stadio Diego Armando Maradona nella stagione 2025/26.

Vigilia in casa Napoli per quello che rischia di essere un definitivo spartiacque della stagione. Domani sera i campioni d’Italia andranno a San Siro per sfidare l’Inter di Cristian Chivu, con la consapevolezza di poter perdere. Nell’ultima giornata i nerazzurri sono scappati a +4 e in caso di vittoria nello scontro diretto volerebbero a +7, mettendo quasi certamente una pietra tombale sui sogni Scudetto del Napoli. La grande domanda che i partenopei si fanno è se potranno contare su David Neres. Oggi sarà la giornata decisiva.

Neres, oggi il test decisivo: Conte spera di averlo per Inter-Napoli

Ieri Neres ha svolto il primo test per capire se potesse farcela per il big match di San Siro. Un primo test che però non ha sciolto tutti i dubbi ed è per questo che, come riportato da Il Mattino, oggi ci sarà il test decisivo per capire se il brasiliano partirà con la squadra. Il Napoli è ottimista di poter contare su di lui, ma tutto dipenderà dal giocatore: sarà infatti Neres a scegliere se stringere i denti in vista di domani o se non rischiare.

In un’altra situazione l’esterno brasiliano sarebbe rimasto fuori dai convocati per recuperare al meglio, ma è chiaro che quella attuale è tutto fuorché una situazione come le altre. Domani sera il Napoli si giocherà quasi tutto ed è chiaro che poter contare, almeno dalla panchina, su Neres sarebbe una gran cosa per Antonio Conte.

Le ultime sull'infortunio di David Neres
David Neres in campo con la maglia del Napoli (AnsaFoto) SpazioNapoli.it

Inter-Napoli, Neres in dubbio: Lang si scalda

Se Neres non dovesse farcela, a partire dal primo minuto sarebbe Noa Lang. In caso di assenza dal brasiliano, non si rivoluzionerà troppo la formazione e si punterà sull’olandese senza così spostare Politano e Di Lorenzo.

Raffaele Cafagna

