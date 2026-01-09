Inter – Napoli, un altro calciatore salta la sfida per infortunio? La situazione

La prossima domenica di Serie A promette spettacolo. Inter-Napoli è tra i big match più attesi della stagione, con entrambe le squadre a caccia di punti pesanti per la classifica. I nerazzurri di Christian Chivu, che al momento guidano le operazioni con quattro lunghezze di vantaggio sugli azzurri, dovranno fare i conti con un imprevisto che complica la vigilia della sfida: Joseph Martinez non sarà della partita.

Problemi per Chivu: il secondo portiere Martinez salta il Napoli per infortunio

Non arrivano buone notizie per l’allenatore dei nerazzurri, Christian Chivu. Il secondo portiere Josep Martinez non sarà a disposizione, a causa di un problema alla caviglia. A confermare l’assenza è stato il giornalista Pasquale Guarro tramite il proprio account X.

Dall’altra parte, invece, mister Antonio Conte dovrebbe poter contare sul rientro di David Neres, pronto a dare freschezza e imprevedibilità al reparto offensivo del Napoli.

Napoli, chi salta l’Inter? Ecco i tempi di recupero degli infortunati azzurri

Il Napoli arriva al big match contro l’Inter con più di qualche defezione importante. Out per infortunio, infatti, ci sono Kevin De Bruyne, fermo per una lesione di alto grado al bicipite femorale, e Frank Zambo-Anguissa, che ha rimediato un tipo di problema simile alla coscia sinistra.

Sarà out anche Billy Gilmour, vittima di un affaticamento muscolare. Infine, si sono fermati anche i due giovani Antonio Vergara e Giuseppe Ambrosino, che hanno accusato piccoli problemi muscolari. Questi ultimi due saranno monitorati fino a venerdì per capire se potranno dare il loro contributo.