Napoli, sentito Chivu in conferenza? Parole nette su Conte e non solo!

Inter-Napoli si sta avvicinando rapidamente e per l’occasione, alla vigilia, ha parlato in conferenza stampa Cristian Chivu sponda nerazzurra. L’allenatore dell’Inter ha parlato sia del match sia di Antonio Conte. Di seguito le parole di stima nei confronti del mister del club partenopeo.
Inter-Napoli, Chivu parla così di Conte in conferenza
Le parole di Chivu su Conte:
“Ho una grande stima di Conte da allenatore. L’ho affrontato un paio di volte e gli ho fatto dei complicati per quello che riusciva a trasmettere. Lui si è evoluto e fa cose più adatte al calcio di oggi: è un vincente e noi giovani abbiamo tanto da imparare da lui. Non esiste un confronto tra noi. Il calcio è un gioco così, ma non deve mancare la passione. L’allenatore deve incidere e leader del gruppo, ma il calcio deve rimanere a livello di calciatori tifosi”.
Poi una frecciata in piena regola sulla gara di andata:
“Questa è la prima del girone di ritorno, speriamo di essere migliori rispetto la sfida dell’andata ad Ottobre. Quella però fu condizionata da alcuni episodi. In questi mesi siamo cresciuti anche nel competere contro l’ingiustizia“.