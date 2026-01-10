Napoli, ottime notizie per Conte: l’azzurro ci sarà contro l’Inter

La sensazione è che domani sera potrebbe decidersi già una grande parte della stagione del Napoli. Alle 20.45 i partenopei scenderanno in campo a San Siro contro l’Inter, in quello che è a tutti gli effetti un dentro o fuori per lo Scudetto.

I nerazzurri sono avanti di quattro punti, che rischiano di diventare sette in caso di vittoria: una distanza decisamente ampia, che difficilmente il Napoli potrebbe riuscire a rimarginare nella seconda parte di stagione. Per questo motivo domani i ragazzi di Antonio Conte non potranno perdere. Intanto ad un giorno dal big match arriva un’ottima notizia: Sam Beukema torna a disposizione.

Il Napoli ritrova Beukema: l’annuncio del difensore sui social non lascia dubbi

In attesa di capire quale sarà il verdetto finale sulle condizioni di David Nares, il Napoli può gioire per il ritorno di Beukema. Nelle scorse ore l’ex Bologna ha pubblicato un post su Instagram nel quale annuncia di essere tornato e di essere pronto. Come confermato da Tuttosport, Conte potrà contare su Beukema già per il big match di domani sera, in una situazione dove ogni giocatore può fare la differenza vista la totale emergenza.

Oltre a Beukema, tornerà a disposizione anche Pasquale Mazzocchi, che ha scontato la squalifica dopo l’espulsione contro la Lazio. Chiaro, però, che il ritorno più atteso è quello di Neres. Nelle prossime ore sapremo se in casa Napoli si potrà esultare.