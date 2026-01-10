Mercato Napoli, salta l’affare? Parla direttamente il direttore sportivo

Il nome di Evan Ferguson continua a restare nel radar del Napoli in vista delle prossime mosse di mercato. L’eventuale addio di Lorenzo Lucca potrebbe aprire scenari interessanti, con l’attaccante irlandese tra i profili monitorati. Attualmente in prestito alla Roma dal Brighton, Ferguson è al centro di valutazioni interne al club giallorosso. A fare chiarezza è stato Frederic Massara, che ha parlato del suo futuro ai microfoni di ‘DAZN’ nel pre-partita di Roma-Sassuolo.

Ferguson tra Roma e le parole di Massara

Evan Ferguson sta trovando ora continuità con la maglia della Roma nonostante un periodo di alti e bassi. Il club giallorosso, però, starebbe valutando la possibilità di interrompere in anticipo il prestito dal Brighton per consegnare a Gian Piero Gasperini un altro centravanti con caratteristiche diverse.

Di lui ha parlato, a ‘DAZN’, Frederic Massara che ha sottolineato l’importanza dell’attaccante nel presente della Roma. Anche se alla domanda diretta sulla permanenza per tutta la stagione, però, il direttore sportivo ha evitato certezze.

“Siamo contenti di vederlo in campo stasera e auspichiamo di averlo per tutta la stagione”

Una risposta che lascia spazio a interpretazioni. Il tentennamento del dirigente alimenta i dubbi e tiene aperte le porte a possibili sviluppi già nelle prossime settimane anche e soprattutto in casa azzurra.

Napoli alla finestra, Lucca resta la chiave

Il Napoli valuta Ferguson come possibile alternativa in caso di uscita di Lorenzo Lucca. Tutto ruota attorno a questo incastro. Se Lucca dovesse partire, il profilo dell’attaccante irlandese diventerebbe concreto.

In una stagione lunga e piena di equilibri da gestire, la dirigenza azzurra ragiona senza fretta. Il rispetto dei tempi e delle opportunità farà la differenza. E il mercato, come spesso accade, può cambiare volto in pochi giorni.