Addio Napoli, il pressing per l’azzurro aumenta: manca un tassello e l’affare decolla

Il futuro di Lorenzo Lucca torna al centro delle voci di mercato. Dal Portogallo, ‘A Bola’ torna a parlare dell’interesse del Benfica di José Mourinho per l’attaccante del Napoli. L’attaccante azzurro è seguito con attenzione dal club lusitano, che valuta un possibile inserimento già nella finestra di gennaio. La situazione resta fluida, tra valutazioni tecniche, concorrenza interna e una formula dell’operazione ancora tutta da definire. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi.

Lucca seguito dal Benfica di Mourinho

Secondo quanto riportato dal media portoghese ‘A Bola’, Lorenzo Lucca è ancora nel mirino del Benfica. José Mourinho lo considera un profilo utile per rinforzare il reparto offensivo e aumentare la presenza in area di rigore; è lui il primo a volerlo in rosa.

L’idea è quella di aggiungere una soluzione fisica e diversa rispetto agli attaccanti già presenti in rosa e di farlo già con il mercato di gennaio.

Il Napoli, dal canto suo, non ha ancora sciolto le riserve sul futuro dell’attaccante. Il giocatore è in prestito dall’Udinese e la situazione è tutt’altro che semplice. Nonostante ciò, la dirigenza azzurra non chiude alla cessione, ma vorrebbe procedere con un trasferimento a titolo definitivo.

La formula dell’affare resta il nodo da sciogliere

Il punto centrale resta la formula. Il Benfica spinge per un prestito, mentre il Napoli chiede l’obbligo di riscatto. Al momento, dal Portogallo arriva solo un’apertura sul diritto. Le parti continuano a dialogare e non è escluso che si possa trovare una soluzione di compromesso.

Se la trattativa dovesse sbloccarsi, il Napoli potrebbe liberare Lucca già la prossima settimana. In un mercato fatto di incastri e tempi stretti, ogni dettaglio conta. E per Lucca, gennaio potrebbe diventare un mese chiave.