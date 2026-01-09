Retroscena Napoli, Conte rifiutò il calciatore: oggi è in una big di Serie A

Il calciomercato è colmo di occasioni, possibili affari di mercato e trattative che vanno in una direzione o un’altra. Il Napoli attualmente lavora su più fronti per rinforzare la rosa di Antonio Conte, ma anche nel recente passato qualcosa ha cambiato direzione in modo inaspettato. Il retroscena riguarda Luka Sucic, oggi all’Inter, ma che fu vicinissimo al Napoli.

Il retroscena su Sucic: il centrocampista dell’Inter è stato a un passo dal Napoli

Secondo quanto riportato da Fabio Cannavo ai microfoni di Radio Marte, il Napoli è stato vicinissimo ad acquistare Luka Sucic. Il calciatore classe 2003, oggi in maglia Inter, è stato uno dei papabili nomi per il centrocampo partenopeo negli scorsi mesi.

Giovanni Manna aveva anche chiuso l’accordo con la Dinamo Zagabria, definendo l’operazione sulla base di 15 milioni di euro, e trovando gli accordi anche con l’entourage del giocatore. Tutto però è poi saltato, a causa del rifiuto di Antonio Conte.

Decisivo il rifiuto di Antonio Conte

A far saltare tutto è stato proprio il tecnico degli azzurri, Antonio Conte. L’allenatore dei partenopei chiedeva infatti un giocatore più pronto e più esperto, oltre che duttile tatticamente. Non era dunque convinto di un profilo giovane e con meno esperienza come l’ex Dinamo Zagabria.

Alla fine il ds Manna ha ascoltato il mister, virando su Eljif Elmas, calciatore esperto, che già conosceva il campionato di Serie A e noto per la sua duttilità tattica.