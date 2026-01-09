Colpo di scena Napoli: Conte blocca la cessione, così può cambiare tutto

Il futuro di Marianucci cambia direzione, almeno per ora. Antonio Conte ha deciso di mettere in stand-by la sua cessione dopo l’ultimo impegno di campionato. L’ingresso in campo contro il Verona, impreziosito dall’assist per il 2-2 firmato da Di Lorenzo, ha lasciato il segno. Una scelta questa che pesa anche sulle strategie di mercato del Napoli, con Torino e Cremonese costrette ad attendere. La sensazione è che il tecnico voglia prendersi altro tempo prima di rinunciare al difensore.

L’impatto contro il Verona cambia lo scenario: il futuro di Marianucci

L’ottimo ingresso in campo contro il Verona ha inciso in modo diretto sulle valutazioni di Antonio Conte. Marianucci ha risposto presente in un momento delicato, mostrando personalità e attenzione.

L’assist per il gol di Di Lorenzo ha rappresentato il punto più evidente di una prestazione solida. Per questo motivo, Conte ha scelto di rallentare qualsiasi discorso legato alla sua uscita, almeno nell’immediato.

Marianucci, almeno fino al big match contro l’Inter, non lascerà il Napoli. Torino e Cremonese restano interessate, soprattutto con la formula del prestito, ma dovranno attendere qualche giorno prima di ripresentarsi. Conte vuole valutare il difensore anche in vista di una gara di alto livello, prima di sciogliere ogni riserva.

Una scelta di campo prima che di mercato

Il Napoli riflette partendo dal campo, con Conte che privilegia le risposte viste negli allenamenti e nelle partite, più che le dinamiche di mercato.

La crescita di Marianucci e il suo impatto recente hanno riaperto una valutazione che sembrava già indirizzata. Resta da capire se il difensore verrà confermato in rosa fino al termine della stagione.