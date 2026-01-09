Napoli, tentativo fallito: salta l’affare, la risposta è netta

Il Napoli ha effettuato un nuovo tentativo per acquistare Dan Ndoye: dopo la telenovela della scorsa estate, gli azzurri ci hanno provato nuovamente, data anche la difficile situazione del Nottingham Forest. Tuttavia, il club inglese ha prontamente respinto l’offerta, considerando lo svizzero un elemento davvero importante, considerando anche l’esoso investimento economico intrapreso in estate. Avrebbe avuto del clamoroso, ma tutto si è spento sul nascere.

Il Napoli ci ha riprovato per Ndoye: rifiuto del Nottingham

A volte ritornano… Quello di Dan Ndoye è stato un nome fortemente legato alla campagna acquisti estiva del Napoli: lunghissime trattative, un accordo che sembrava raggiunto e poi il beffardo sorpasso. Insomma, il passaggio dal Bologna al Napoli non è mai avvenuto, visto l’inserimento del Nottingham Forest.

Tuttavia, si è pensato a mischiare le carte, creando un passaggio dal Nottingham al Napoli! Gli azzurri hanno cercato di sondare il terreno per acquistare lo svizzero a gennaio, ma i Tricky Trees hanno subito chiuso la porta, riporta Sky.

I numeri stagionali di Ndoye

La stagione del Nottingham Forest è piuttosto nefasta. Tuttavia, con l’arrivo di Dyche in panchina, le sorti del club stanno cambiando in positivo.

Tuttavia, il rendimento di Ndoye sin qui è stato piuttosto negativo in Premier League: attualmente infortunato, l’esterno ha realizzato 2 gol e 2 assist tra campionato ed Europa League. Il Napoli ha provato a capire la situazione per un’eventuale voglia di riscatto, ma nulla da fare: Ndoye resta al Nottingham.