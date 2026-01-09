Ultim’ora Napoli, assalto a Ndoye: già arrivata la risposta!

Il Napoli torna a muoversi sul mercato per un obiettivo già seguito in passato. Nei giorni scorsi il club azzurro ha effettuato un nuovo sondaggio per Dan Ndoye, esterno offensivo svizzero finito in Premier League dopo il trasferimento dal Bologna al Nottingham Forest. Secondo quanto riferito da SkySport, il tentativo non ha però prodotto aperture. La risposta del club inglese è stata netta e ha chiuso, almeno per ora, ogni spiraglio.

Il contatto di Manna e il ritorno di fiamma

A muoversi in prima persona è stato il direttore sportivo Giovanni Manna, che ha contattato il Nottingham Forest per avere aggiornamenti sulla situazione del giocatore. Ndoye era stato un obiettivo concreto già durante l’estate, prima di essere ceduto dal Bologna in un’operazione economicamente molto rilevante.

Il Napoli ha voluto capire se, a distanza di qualche mese, potessero esserci margini diversi. Un tentativo esplorativo, legato anche alle valutazioni in corso sull’attacco e sugli esterni offensivi.

I numeri in Premier e la posizione del Forest

Dal suo arrivo in Inghilterra, Ndoye ha trovato spazio con continuità, ma senza numeri particolarmente brillanti. In Premier League ha collezionato 14 presenze e un solo gol, un rendimento che non ha però cambiato la posizione del Nottingham Forest.

Il club inglese ha respinto la richiesta del Napoli con un secco rifiuto, confermando la volontà di puntare ancora sull’esterno svizzero. Nessuna apertura a trattative, nemmeno temporanee.

Scenario chiuso, Napoli costretto a guardare altrove

Il nuovo no incassato dal Napoli chiude, almeno per questa fase, la pista Ndoye. Un nome che resta sullo sfondo come occasione mancata, ma che non rappresenta una soluzione immediata per la squadra azzurra.

La dirigenza dovrà ora orientarsi su altri profili, consapevole che il mercato internazionale, soprattutto quello inglese, lascia poco spazio a ripensamenti dopo investimenti così importanti. Ndoye resta in Premier, il Napoli volta pagina.