Napoli, Conte cambia contro l’Inter: doppia mossa per sorprendere Chivu

In vista del delicatissimo e importantissimo big match contro l’Inter, mister Antonio Conte potrebbe optare per alcuni importanti cambi di formazione, frutto dello stato di forma dei giocatori della rosa del Napoli. Nello specifico, potrebbe cambiare totalmente la corsia mancina azzurra: ritorno di Juan Jesus in difesa, recupero della titolarità da parte di Leonardo Spinazzola sulla corsia e (come opzione meno probabile) un recupero lampo di David Neres.

Napoli, sinistra rivoluzionata: contro l’Inter tornano due veterani

Il pareggio rimediato contro il Verona ha lasciato un grandissimo senso di amarezza. Ora, per tenere viva la corsa Scudetto, sarà di cruciale importanza non perdere contro l’Inter, evitando che la Beneamata allunghi a 7 punti di vantaggio sugli azzurri.

Per questo, è molto probabile che vi saranno due cambi di formazione in occasione della gara di domenica sera. Di fatto, come riporta il Corriere dello Sport, Conte potrebbe optare per un cambio di interpreti sulla corsia mancina del Napoli.

A giovarne sarebbero l’esperienza e il grande stato di forma di Juan Jesus e di Leonardo Spinazzola (quest’ultimo entrato molto bene contro il Verona), a discapito di Miguel Gutierrez e di Alessandro Buongiorno, in forte difficoltà contro gli scaligeri.

Che succede con Neres? Il Napoli spera

I due cambi sopraccitati sembrano piuttosto scontati. In aggiunta, segnala lo stesso Corriere dello Sport, c’è un terzo possibile e delicato punto interrogativo in casa Napoli.

Questo riguarda David Neres, in fase di recupero dall’infortunio alla caviglia rimediato contro la Lazio. Al momento, il suo rientro è una possibilità ma tutt’altro che una certezza. Dunque, si attendono risposte pratiche dal rientro in campo e dalle valutazioni dello staff medico per stabilire le misure da adoperare.