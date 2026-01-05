Ultim’ora Napoli: l’esito degli esami per David Neres

Nel match tra Lazio e Napoli, durante il secondo tempo della sfida, David Neres si era fermato dolorante alla caviglia sinistra. Il calciatore, dopo esser stato portato fuori dallo staff medico sotto gli occhi di Antonio Conte, è stato costretto a uscire, con l’inserimento di Mazzocchi. Subito le condizioni hanno destato preoccupazione, attendendo però gli esami che oggi sono arrivati con l’esito.

Neres, l’esito degli esami: il comunicato del Napoli

Dopo essersi sottoposto agli esami strumentali, arriva l’esito ufficiale riguardo le condizioni di David Neres. Il calciatore ha subito un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Di seguito il comunicato del Napoli.

“David Neres, infortunatosi nel corso del match contro la Lazio, si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo”.

Sospiro di sollievo dunque, col calciatore che secondo Sky Sport tenterà di esserci contro l’Inter.