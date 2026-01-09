Manna netto dopo Napoli-Verona: “Sotto gli occhi di tutti quello che è successo”

Il Napoli tenta di mettersi alle spalle la difficile partita contro il Verona, che ha visto i partenopei andare sotto in casa 0-2, per poi andare vicino a completare la rimonta, fermandosi però sul 2-2. Due punti persi rispetto all’Inter, con il big match proprio contro i nerazzurri che dà la possibilità di rimediare subito. Ai microfoni di Radio CRC, in esclusiva, il direttore sportivo Giovanni Manna ha parlato del momento degli azzurri, tornando anche su Napoli-Verona.

Manna: “Periodo difficile con gli arbitri, sotto gli occhi di tutti quanto successo col Verona”

Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha parlato in esclusiva a Radio CRC. Di seguito le sue parole.

Errori arbitrale contro il Verona.

“Sicuramente stiamo vivendo un momento storico non felice per le vicende arbitrali. Sono oggettivi i problemi che stanno caratterizzando il campionato. Quanto successo a noi contro il Verona è sotto gli occhi di tutti: l’arbitro è stato condizionato negativamente dal VAR. Pensavamo che il VAR potesse essere un ausilio per gli arbitri, ma in questo momento li sta penalizzando. Faccio riferimento a noi, ma parlo anche di quanto succede negli altri campi.

Come migliorare la situazione arbitri.

“Penso che anche noi addetti ai lavori dovremmo ragionare su come poter migliorare questa situazione. Oggi viviamo un periodo non positivo”.

Periodo positivo prima di Napoli-Verona.

“Arrivavamo da un periodo positivo con partite giocate molto bene. Ci sta un primo tempo meno energetico del solito, ma la squadra ha reagito e dimostrato che non voleva perdere, portando un punto. Per me, però, ne abbiamo persi 2 per come è stata la dinamica della partita”.

Sul mercato.