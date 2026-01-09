Neres rientra per Inter-Napoli? Cosa filtra per il brasiliano

Il Napoli spera di riavere David Neres, anche partendo dalla panchina, in vista del big match contro l’Inter. La situazione è in divenire, col giocatore che sta recuperando dal problema alla caviglia subito in Lazio-Napoli. La decisione non è ancora stata presa, col feedback del giocatore che sarà fondamentale per la scelta finale.

Inter-Napoli, Neres si allena ma sente ancora fastidio: le ultime

Secondo quanto riportato da Sky Sport, nella giornata di oggi David Neres si è regolarmente allenato. Il brasiliano sta recuperando dal problema alla caviglia subito durante Lazio-Napoli, e oggi si è allenato con i compagni.

Persiste però un po’ di dolore, dunque la decisione finale verrà presa domani. Sarà fondamentale il feedback del giocatore, oltre la decisione dello staff medico. Filtra ottimismo visto l’allenamento odierno, ma si resta cauti considerando anche il dolore del giocatore dopo la distorsione alla caviglia.