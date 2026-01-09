Dalla Roma al Napoli: piace molto a Conte! Spunta l’ipotesi di mercato clamorosa

Il mercato invernale del Napoli può muoversi anche in attacco. Il club campione d’Italia osserva con attenzione diversi scenari, tra entrate e possibili uscite. Antonio Conte ha indicato alcune priorità e la dirigenza valuta ogni incastro con attenzione. Tra i nomi che tornano d’attualità c’è Raheem Sterling, ma non è l’unico: per il reparto offensivo cresce l’interesse per Evan Ferguson. Le prossime settimane saranno decisive per capire se e come il Napoli interverrà davanti.

Ferguson piace a Conte, scenario aperto

Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, ad Antonio Conte piace Evan Ferguson. Il centravanti irlandese classe 2004 è attualmente in prestito alla Roma con diritto di riscatto fissato a 38 milioni, dopo i 3 milioni che sono già stati versati al Brighton in estate.

Il Napoli potrebbe entrare in gioco nel caso in cui la Roma decidesse di interrompere anticipatamente il prestito, restituendo il giocatore al club inglese. Una situazione da monitorare con attenzione, legata anche alle condizioni fisiche di Lukaku e alle scelte su Lorenzo Lucca e Noa Lang che potrebbero lasciare a prescindere a gennaio.

Se dovesse concretizzarsi una partenza di Lorenzo Lucca, con Lukaku ancora indisponibile, il Napoli valuterebbe anche un’altra pista che porta a Artem Dovbyk, attualmente alla Roma. Non è escluso uno scambio proprio con Lucca, soprattutto se i Friedkin non riuscissero ad accontentare Gasperini nel tentativo di riportare in Italia Zirkzee dopo Raspadori.

C’è anche la pista che porta a Sterling: un’idea complicata ma reale

Per il mercato del Napoli è tornato a circolare anche il nome di Raheem Sterling come riferito da ‘La Repubblica’. L’esterno inglese del Chelsea è rientrato a Londra dopo il prestito all’Arsenal ed è di fatto fuori rosa.

A gennaio il Chelsea non può cedere altri giocatori in prestito senza liberare uno slot. L’unica opzione sarebbe una cessione definitiva o una rescissione del contratto in scadenza nel 2027. In quel caso, Sterling dovrebbe rinunciare a gran parte di uno stipendio molto elevato prima di accettare un ingaggio più basso al Napoli. Una scelta difficile, ma non impossibile.