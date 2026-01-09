Colpaccio Napoli, arriva il fuoriclasse dal Chelsea: Repubblica lancia l’indiscrezione!

Il quotidiano Repubblica si è focalizzato nell’edizione odierna su uno scenario che avrebbe del clamoroso, accostando nuovamente il nome di Raheem Sterling al Napoli nel corso del mercato di gennaio. Si tratterebbe di una vera e propria opportunità di mercato, dato che al Chelsea è fuori da qualsiasi riscorso ed escluso dalla rosa a disposizione di Rosenior: per acquistarlo sarebbe necessaria la copertura pressoché completa del suo pesante ingaggio da parte del club proprietario, di certo un ostacolo piuttosto rilevante.

Sterling in orbita Napoli: il rumor è clamoroso

Come ben noto, il mercato di gennaio del Napoli deve essere molto mirato in qualsiasi situazione, sia per i colpi in entrata che in uscita. Dunque, prestiti od operazioni dal bassissimo peso economico sarebbero molto vantaggiose per la società partenopea, che non si troverebbe “costretta” a realizzare una cessione di almeno pari valore.

Tra i nomi prestabili rientra quello di Raheem Sterling, ala inglese finita ai margini del Chelsea, obiettivo degli azzurri già la scorsa estate. Per acquistare il giocatore fuori rosa, sarebbe necessaria la garanzia di pagamento quasi completo del suo pesante ingaggio da circa 19 milioni di euro stagionali da parte dei Blues.

Di certo, si tratta di cifre esorbitanti e davvero elevate per le casse del Napoli, per cui sarebbe cruciale il contributo dei londinesi.

Problema prestiti per il Chelsea: Sterling può partire?

Ci sarebbe, tuttavia, un problema piuttosto ingombrante riguardo la partenza in prestito di Raheem Sterling. La cessione a titolo temporaneo è una condizione importante per la situazione di mercato in cui viaggia il Napoli.

Tuttavia, le regole internazionali sulle cessioni a titolo temporaneo impongono, a partire dal 2024, un massimo di 6 operazioni di prestito in uscita da parte dei club. Problema piuttosto grande per il club in mano a Todd Bohely, saturo di cessioni temporanee di giocatori all’estero.

Quale soluzione, dunque, per il Chelsea? L’unica strada sarebbe l’interruzione di un prestito attualmente in corso o l’acquisto a titolo definitivo di almeno un giocatore prestato da parte del club in cui sta attualmente disputando la stagione.