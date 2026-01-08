Torino-Napoli, non solo Marianucci: occhi puntati su un altro difensore

Si scalda sempre di più l’asse di mercato tra Napoli e Torino. Nelle ultime ore è emerso l’interesse dei granata per Luca Marianucci, talento che i partenopei hanno prelevato dall’Empoli appena sei mesi fa. E a proposito di Empoli, il Toro starebbe seguendo con grande attenzione Nosa Edward Obaretin, difensore del Napoli oggi in prestito ai toscani.

Il Torino pesca in casa del Napoli? Due difensori sul taccuino dei piemontesi

Giunti al giro di boa di questa stagione 2025/26, i vari club di Serie A si guardano intorno alla ricerca di rinforzi in grado di fornire il giusto contributo nelle sfide che mancano da qui alla fine dei giochi. Il Torino è alle prese con un vero e proprio restyling della rosa, con il nuovo DS Petrachi che è al lavoro per accontentare il tecnico Baroni.

Il primo nome in lista, stando alle indiscrezioni riportate da TuttoMercatoWeb, è quello di Luca Marianucci, classe 2004 in forza al Napoli. Il giovane centrale difensivo ha fin qui trovato poco spazio all’ombra del Vesuvio e potrebbe voler trovare un riscatto personale oltre che ulteriore esperienza e minuti preziosi in campo. Oltre a Marianucci, il Torino si è mostrato molto interessato anche a Nosa Edward Obaretin, di proprietà del Napoli ma oggi all’Empoli.

Obaretin nuovo nome per il Torino: il Napoli riflette sul futuro del suo calciatore

Obaretin è dunque uno dei nomi presenti della lista dei desideri del Torino, complice il suo rendimento con la maglia dell’Empoli.

Il classe 2003, prelevato giovanissimi dalle giovanili del Milan e messosi in mostra durante i prestiti al Trento e al Bari, è un prospetto che il club azzurro vuole coltivare nella speranza di poterci puntare nelle stagioni a venire. Ciò è dimostrato anche dalla formula tramite cui i partenopei lo hanno ceduto all’Empoli, quella del prestito secco. Ciò non impedisce comunque al Torino di monitorare la situazione, con le parti che potrebbero trovare un confronto diretto qualora si decidesse di affondare già a gennaio.