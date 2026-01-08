Napoli, si muovono i primi passi per sbloccare Lucca: contatti con l’Udinese!

Il futuro di Lorenzo Lucca potrebbe allontanarsi dal Napoli già in questa sessione di mercato. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il club azzurro ha avviato una rinegoziazione degli accordi con l’Udinese, dopo la stretta di mano dell’estate scorsa. Alla base della riflessione c’è la volontà del giocatore di trovare maggiore spazio. Intanto l’attenzione di diversi club cresce, mentre Antonio Conte è chiamato a valutare le prossime mosse, anche alla luce delle condizioni di Romelu Lukaku.

La posizione di Lucca e le sirene di mercato

Il Napoli sta cercando di venire incontro alle richieste di Lucca, consapevole che il centravanti non è pienamente soddisfatto del suo impiego. La situazione è in evoluzione e attorno all’attaccante non manca l’interesse. Roma, Benfica e Nottingham Forest seguono con attenzione lo sviluppo della trattativa, pronti a inserirsi qualora si aprisse uno spiraglio concreto per la cessione.

La rinegoziazione con l’Udinese non è un dettaglio secondario. Dopo l’intesa raggiunta in estate, secondo SkySport, il club azzurro ha deciso di rivedere i termini dell’operazione, segnale di come il progetto tecnico stia subendo un aggiustamento già a metà stagione.

Lukaku ai box e la necessità di intervenire

La possibile uscita di Lucca costringerebbe il Napoli a muoversi rapidamente sul mercato in entrata. Anche perché Lukaku, come riportato da Sky Sport, non è ancora pronto al rientro e non dovrebbe tornare disponibile prima di febbraio. Un’assenza pesante, che rende necessario valutare soluzioni immediate per l’attacco.

In questo contesto emergono due nomi che portano entrambi alla Roma: Artem Dovbyk ed Evan Ferguson. I giallorossi sono alla ricerca di un nuovo attaccante e stanno lavorando su più tavoli, tra cui le trattative per Giacomo Raspadori e Joshua Zirkzee. Questo potrebbe aprire alla cessione di uno tra Dovbyk e Ferguson, senza necessariamente impostare uno scambio diretto con il Napoli.

La valutazione finale di Conte

Resta però un’incognita importante. L’infortunio di Dovbyk, che lo terrà fuori per almeno un paio di settimane, potrebbe pesare nelle valutazioni finali. Antonio Conte dovrà decidere se puntare su un profilo già pronto o attendere sviluppi fisici e di mercato.

Il Napoli si trova così davanti a un bivio delicato. La gestione del caso Lucca e la scelta del possibile sostituto diranno molto sulle ambizioni immediate del club e sulla direzione presa in questa fase della stagione.