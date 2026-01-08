Napoli, caccia all’attaccante: un obiettivo sta per sfumare

Fa ancora tanto discutere la direzione arbitrale andata in scena ieri al Maradona durante la partita contro il Verona. Una sfida tutt’altro che semplice per il Napoli, costretto a rimontare due gol di svantaggio e vicino addirittura alla beffa finale, con Giovane vicino al gol del 3-2. Proprio il brasiliano resta un nome caldo in casa azzurra, ma ora è l’Atalanta ad essere in vantaggio.

Il Napoli perde un obiettivo: la Dea punta forte su Giovane

L’exploit in pochi mesi di Giovane è sotto gli occhi di tutti, a suon di prestazioni, che mantengono i gialloblù quantomeno in vita, e gol che man mano stanno arrivando. In totale sono 3 le reti in campionato accompagnata da 4 assist.

Giocate, colpi di genio e un talento finito nel mirino delle big italiane, tra cui Inter, Napoli e appunto Atalanta. Infatti, proprio la Dea, come riportato da SkySport, è pronta a muoversi con decisione per strappare il brasiliano alle dirette avversarie, anticipando tutti e prendendo l’attaccante classe 2003 già in questa sessione di mercato. Dunque, il primo obiettivo azzurro è vicino a firmare per un’altra italiana e non è il solo.

Da Raspadori a Chiesa, il punto sugli obiettivi azzurri

Si era vociferato nei giorni scorsi di un possibile ritorno di Raspadori al Napoli, ma la Roma è praticamente ad un passo dall’ottenere la firma dell’ex 81 azzurro. Discorso analogo per Federico Chiesa, che piace al Napoli di Conte, ma con la Juventus che ha già ottenuto l’apertura del calciatore per il trasferimento a Torino. Dunque altri due nomi cancellati dal taccuino, con un mercato (limitato) sempre più complicato.