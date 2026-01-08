Raspadori torna in Italia, mancano solo i dettagli: c’è l’annuncio

È stato uno degli eroi di entrambi i recenti Scudetti vinti dal Napoli. Giacomo Raspadori resterà sempre nei cuori dei tifosi napoletani, nonostante il suo addio in estate per circa 25 milioni con destinazione Altetico Madrid. Una destinazione che, però, potrebbe subito cambiare dopo pochi mesi dal suo arrivo in Spagna. Il suo ritorno in Italia è sempre più vicino, con la Roma a un passo dall’acquisto.

Raspadori-Roma, accordo ad un passo

Sono stati giorni intensi, con il nome di Raspadori in cima alla liste di diverse squadre italiane, tra cui proprio il Napoli. Un ritorno che i tifosi azzurri da una parte speravano, visto il bel rapporto instaurato con l’ex 81 partenopeo, dopo quanto fatto prima con Luciano Spalletti e poi con Antonio Conte. Alle fine, però, il suo ritorno in Italia ci sarà, ma nella capitale.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, infatti, la Roma è vicinissima alla firma di Raspadori sul contratto. L’affare dovrebbe concludersi con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Mancava solo il sì dell’ex Napoli, che ora è arrivato. Queste le parole di Pedullà: