Marianucci – Cremonese, salta tutto: c’è un altro club italiano sul difensore

Le tante polemiche intorno al match contro il Verona di ieri non sono per niente finite. Ma è tempo ora di pensare al futuro e non solo alla quasi imminente sfida di domenica sera contro l’Inter. Infatti tra i tanti lavori in corso in casa Napoli c’è sicuramente il mercato, limitato certamente, ma che non esclude colpi di scena. Naturalmente c’è bisogno prima di vendere per poi acquistare, e una porta potrebbe sbloccarla subito la chiave Luca Marianucci, con il Torino pronto a fiondarsi su di lui.

Cambia tutto per Marianucci: il Torino prepara un’offerta importante

Sembrava quasi certamente promesso sposo alla Cremonese, con il più classico di prestiti per farlo crescere in una realtà ambiziosa come quella di Cremona. E invece le sorti di Marianucci potrebbero cambiare da un momento all’altro, dopo l’importante offerta fatta dal ds Torino, Gianluca Petrarchi.

Come riportato infatti dal Corriere dello Sport, sul piatto ora ci sarebbe un prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni. Una cifra di un certo spessore per un giocatore pagato appena un anno fa una decina di milioni e che ha messo piede in campo in sole due circostanze. Un’offerta importante, in una condizione attuale a Napoli, quasi difficile da rifiutare.

Marianucci via da Napoli: è la scelta giusta?

Non gioca e, le due sole presenze, di certo non aiutano nella crescita di quel giocatore preso così giovane proprio per farlo crescere in casa Napoli e per costruire un pilastro per il futuro. La scelta più ovvia per il giocatore sarebbe quella di partire, lasciandosi il Vesuvio alle spalle.

Rrahmani, Beukema, Buongiorno e un Juan Jesus così, sono difficili da superare nelle gerarchie e la giovane età di certo non aiuta. Eppure, ieri, nel 2-2 di Verona è stato l’uomo inatteso con un cross perfetto per capitan Di Lorenzo per il pari finale. La difesa a tre potrebbe cambiare tutto e magari dargli più spazio, la decisione spetta solo a Conte, ma la strada sembra segnata.