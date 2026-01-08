Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Accordo trovato col Venezia: tutto fatto per la cessione

di
Mazzocchi e Ambrosino durante il riscaldamento

Un mercato del Napoli tanto condizionato e con una società costretta a vendere per poter acquistare e riparare la rosa azzurra. I nomi in uscita sono tanti e tra questi c’è sicuramente quello di Giuseppe Ambrosino, ormai fuori dal progetto del Napoli in questa stagione. E dopo giorni di tira e molla, la trattativa può considerarsi chiusa, con il Venezia pronto a farlo suo.

Ambrosino al Venezia: il Napoli lo cede in prestito

Non era facile scalare le gerarchie durante l’infortunio di Lukaku, figuriamoci ora con il ritorno in campo sempre più vicino di Big Rom. In aggiunta c’è anche la situazione Lucca ancora da decidere, con Ambrosino che scenderebbe addirittura al quarto posto nella lista delle prime punte.

Per questo l’opzione migliore per il classe 2003, ma anche per il Napoli, è lasciarlo partire in prestito, per poi ritrovarlo nella prossima stagione, a meno che il Venezia non ottenga la promozione in Serie A. Infatti, come riportato da Alfredo Pedullà, i lagunari da lunedì avranno l’attaccante in prestito, con un riscatto che diventa obbligo proprio in caso di promozione nel massimo campionato italiano.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie