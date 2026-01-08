Accordo trovato col Venezia: tutto fatto per la cessione

Un mercato del Napoli tanto condizionato e con una società costretta a vendere per poter acquistare e riparare la rosa azzurra. I nomi in uscita sono tanti e tra questi c’è sicuramente quello di Giuseppe Ambrosino, ormai fuori dal progetto del Napoli in questa stagione. E dopo giorni di tira e molla, la trattativa può considerarsi chiusa, con il Venezia pronto a farlo suo.

Ambrosino al Venezia: il Napoli lo cede in prestito

Non era facile scalare le gerarchie durante l’infortunio di Lukaku, figuriamoci ora con il ritorno in campo sempre più vicino di Big Rom. In aggiunta c’è anche la situazione Lucca ancora da decidere, con Ambrosino che scenderebbe addirittura al quarto posto nella lista delle prime punte.

Per questo l’opzione migliore per il classe 2003, ma anche per il Napoli, è lasciarlo partire in prestito, per poi ritrovarlo nella prossima stagione, a meno che il Venezia non ottenga la promozione in Serie A. Infatti, come riportato da Alfredo Pedullà, i lagunari da lunedì avranno l’attaccante in prestito, con un riscatto che diventa obbligo proprio in caso di promozione nel massimo campionato italiano.