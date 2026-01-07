Napoli-Verona, si rivede Buongiorno: Conte pensa al turnover

Il Napoli torna in campo dopo l’ottima prestazione offerta allo Stadio Olimpico contro la Lazio. Gli azzurri vengono da quattro vittorie consecutive tra Supercoppa e campionato. La sfida casalinga contro il Verona è più delicata del previsto, perché nel weekend ci sarà lo scontro diretto contro l’Inter. Conte, infatti, pensa ad un po’ di turnover. Alcune scelte del tecnico, però, saranno forzate.

Buongiorno e Lang titolari: le scelte di Conte

Secondo quanto riportato da ‘SkySport’, Alessandro Buongiorno potrebbe tornare titolare dopo quasi un mese. Insieme a lui, in difesa, Di Lorenzo e Rrahmani. Sulle fasce confermato Politano, ma non Spinazzola: Gutierrez è in vantaggio sull’ex Roma. In attacco torna Noa Lang, che prenderà il post dell’infortunato David Neres. Di seguito la probabile formazione:

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Lang, Elmas; Hojlund. Allenatore: Conte