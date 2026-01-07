“Ha rifiutato Premier e Arabia”: Napoli, arriva il rinnovo per uno degli azzurri!

In casa Napoli si guarda al mercato (con il diktat del ‘saldo zero’ al quale il club dovrà attenersi) ma anche a quelle che sono le situazioni interne. Mercato in uscita, certo, ma anche i rinnovi di contratto per alcuni azzurri saranno passaggi fondamentali da qui al termine della stagione.

Napoli, rinnovo di contratto per Rrahmani

Le ultime riguardano il difensore azzurro Amir Rrahmani, pronto ad allungare il suo accordo con il club azzurro. Il difensore kosovaro rappresenta ormai da anni un punto fermo per il club, proprio in questo senso il Napoli ha provato a raggiungere l’intesa per andare avanti insieme.

Così è stato, visto che le ultime parlano di una firma ormai imminente per arrivare al prolungamento di contratto di Rrahmani con il Napoli.

Rinnovo Rrahmani, l’annuncio di Schira

A rivelare il tutto è Niccolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, che attraverso il proprio account X ha svelato come tra il Napoli e Rrahmani si sia ormai ad in passo dalla firma sul contratto.