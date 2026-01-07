Napoli-Verona, Conte cambia in difesa: le scelte ufficiali

Il Napoli torna in campo contro il Verona per conquistare, momentaneamente, la vetta della classifica. Quattro vittorie consecutive alle spalle tra Supercoppa e campionato, per una squadra in gran forma nonostante gli infortuni. Antonio Conte, infatti, dovrà rinunciare anche a David Neres. Al suo posto ci sarà Noa Lang.

Occasione per Lang: Conte schiera l’olandese dal primo

Oramai da diverse settimane, il Napoli ha l’infermeria piena. Da Lukaku a De Bruyne, passando per Anguissa, Beukema e tanti altri. La squadra di Conte, però, vince e convince. Gli azzurri ci proveranno anche oggi, con qualche cambio nella formazione rispetto alla sfida contro gli uomini di Sarri. Buongiorno prende il posto di Juan Jesus e Gutierrez quello di Spinazzola. In attacco Elmas e Lang alle spalle di Hojlund.

Di seguito le formazioni ufficiali degli azzurri:

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Lang, Elmas; Hojlund. Allenatore: Conte.