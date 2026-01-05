Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Viviano netto: “Chi critica Conte non capisce di calcio, ma in futuro si lamenterà contro il Napoli”

di
Emiliano Viviano è intervenuto nella trasmissione Il Bello del Calcio condotta da Claudia Mercurio e che viene trasmesso su Televomero. L’ex portiere, oggi opinionista, ha parlato di Antonio Conte, lanciando un messaggio molto forte, come è noto fare ormai da tempo sui social, da quando ha appeso i guantoni al chiodo.

Viviano deciso: il commento su Conte farà discutere

L’ex portiere ha subito voluto ribadire un concetto sul mister del Napoli:

Criticare Conte come allenatore significa non capire niente di pallone, è un dato di fatto. Si tratta di un allenatore forte che ha vinto ovunque e ha cambiato, sono d’accordo con ha trovato soluzioni nelle difficoltà e negli infortuni ed è un Napoli dominante, non mi aspettavo che vincesse cosi”.

Poi però ha aggiunto:

Io critico Conte per la sua comunicazione, il fatto che sia uno dei migliori non significa che si permette di attaccare chiunque e quindi lo faccio notare. Non sono contro il Napoli o Conte ma contro questa comunicazione. Ho giocato contro il Napoli di Sarri ed era dominante ma quello di Spalletti non era male, anzi”.

Infine ha concluso:

“Il Napoli economicamente vale le altre squadre, quando era alla Juve parlava di ristorante da 10 euro, all’Inter lamentava altro e al Napoli ora dice questo. Lo farà anche contro di voi la prossima volta”.

Claudio Mancini

Claudio Mancini, giornalista pubblicista con oltre 6 anni di esperienza nel settore tra stampa online, live streaming, TV e social media. Lavoro per testate come SpazioNapoli.it, Calciomercato.it e TVPlay.it ricoprendo diversi ruoli tra cui: conduttore, opinionista, autore di format, redattore, telecronista, speaker e creator. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 183232 LinkedIn: linkedin.com/in/claudio-mancini-597952319 Instagram: https://www.instagram.com/cloudmancio/ TikTok: https://www.tiktok.com/@cloudmancio Facebook: https://www.facebook.com/cloud.mancio X: https://x.com/CloudMancio
