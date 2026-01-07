Napoli, spunta la confessione di Lang sul futuro

Dopo l’ottima prova contro la Lazio di Maurizio Sarri, e in attesa della gara odierna contro l’Hellas Verona, gli azzurri si concentrano anche in ambito calciomercato. Nelle ultime settimane, sono sempre più insistenti le voci di un possibile addio di Noa Lang: l’esterno olandese, però, ha chiaro il suo futuro.

Napoli, ecco il futuro di Lang: la sua idea

Nonostante le tante limitazioni, e un mercato a saldo zero da condurre, i campioni d’Italia vogliono rinforzare la rosa in questo calciomercato invernale di gennaio. Il direttore sportivo Giovanni Manna, è pronto a portare avanti questo difficile compito, regolando qualche nuovo innesto ad Antonio Conte.

Per farlo, però, sono necessarie delle cessioni. Secondo le ultime indiscrezioni, uno dei possibili sacrificati può essere Noa Lang. L’ex Psv, arrivato in estate al Napoli, è cercato con insistenza dal Galatasaray: l’olandese, però, ha piani ben diversi. Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, la priorità dell’esterno olandese è quella di giocarsi le sue chance in azzurro.

Di seguito le parole del noto quotidiano: