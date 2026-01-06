Mercato Napoli, accelerata per il top player: Manna tenta il colpaccio a centrocampo

Archiviata l’ottima vittoria contro la Lazio, il Napoli si concentra anche sul calciomercato. La zona di campo da ritoccare è sicuramente il centrocampo, viste le tante e lunghe defezioni. Il direttore sportivo Giovanni Manna, difatti, guarda con attenzione in Bundesliga: pronto l’assalto per Leon Goretzka.

Mercato Napoli, Goretzka nel mirino: il piano del club azzurro

Emergenza a metà campo per il Napoli. Tanti, anzi troppi gli infortuni che hanno colpito la squadra di Antonio Conte in quella zona di campo. Dal lungo infortunio che ha fermato Kevin De Bruyne, all’operazione di Billy Gilmour: l’uomo mercato azzurro è alla ricerca di un nuovo centrocampista.

Giovanni Manna, come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, osserva con attenzione in casa del Bayern Monaco, in particolar modo Leon Goretzka. Il classe 1995, ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e il Napoli sembra pronto ad anticipare i tempi già in questa sessione di calciomercato.

Il club tedesco, fin qui, ha confermato di non voler prolungare il contratto della mezzala. I campioni d’Italia sono pronti ad inserirsi da subito, già a gennaio senza aspettare il prossimo giugno. Goretzka, però, dovrebbe ridursi sensibilmente l’ingaggio, almeno fino all’estate dove potrebbe esserci un ritocco.

Non solo Goretzka, il Napoli continua a seguire Mainoo e Gotze

Oltre a Leon Goretzka, come riportato da Il Mattino, l’altro grande obiettivo a centrocampo degli azzurri resta Kobbie Mainoo del Manchester United, specialmente ora che i Red Devils hanno esonerato l’allenatore Amorim. Un altro profilo seguito da Manna è poi Mario Gotze dell’Eintracht Francoforte, che potrebbe arrivare a prezzo di saldo.