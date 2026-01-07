Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Infortunio per l’obiettivo di mercato del Napoli: l’esito degli esami

L'obiettivo del Napoli si fa male.

Nel caso in cui Lucca dovesse lasciare Napoli a gennaio, la società azzurra potrebbe tornare sul mercato per un nuovo attaccante. Tra i vari nomi emersi negli ultimi giorni, ci sarebbe anche quello di Artem Dovbyk della Roma. Il centravanti ucraino, tuttavia, dovrà fare i conti con un nuovo infortunio.

Dovbyk-Lucca, lo scambio può saltare: la situazione

Nella giornata di ieri, contro il Lecce, ha ritrovato un gol che mancava oramai da ottobre. Pochi minuti dopo, però, l’ex Girona è stato costretto a chiedere il cambio al proprio allenatore. Secondo quanto riportato da ‘Gazzetta dello Sport’, il Napoli avrebbe considerato il giocatore per un eventuale scambio con Lucca. L’infortunio muscolare alla coscia, tuttavia, potrebbe cambiare le cose.

Infortunio per Dovbyk.
Mercato Napoli, stop per Dovbyk: l’obiettivo di mercato fuori due settimane.

Mercato Napoli, Dovbyk infortunato: Manna ci pensa

Gli esami a cui si è sottoposto Artem Dovbyk questa mattina hanno evidenziato una lesione muscolare di lieve entità. L’attaccante, appena tornato da una lesione al retto femorale, starà fuori per un paio di settimane. Manna e i suoi collaboratori dovranno riflettere bene sul futuro di Lucca e sull’eventuale trattativa con la Roma. Lukaku non è ancora rientrato e Hojlund non potrà giocare tutte le partite per novanta minuti. Conte chiede maggiori garanzie lì davanti.

