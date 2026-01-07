Mercato Napoli, problemi per Lucca: la pista si raffredda

Il Napoli è concentrato sul campo e non ha intenzione di lasciarsi distrarre dalla finestra di mercato. Antonio Conte e i suoi calciatori sono determinati a lasciare tutto quello che hanno nel rettangolo di gioco. La dirigenza, tuttavia, lavora per chiudere eventuali trattative vantaggiose. Per quanto riguarda le uscite, un giocatore sulla lista è sicuramente Lorenzo Lucca. Il Benfica ha chiesto informazioni, ma le condizioni non sembrano favorevoli.

Lucca-Napoli, prove di addio: il Benfica ci ripensa

Lucca è arrivato a Napoli in prestito con obbligo di riscatto, per una cifra complessiva di circa 35 milioni di euro. La società azzurra, dunque, non può svenderlo. Per cederlo a titolo definitivo, inoltre, dovrebbe prima riscattarlo dall’Udinese. Una manovra complicata, che non convince molto il Benfica. Secondo il ‘Corriere del Mezzogiorno’, infatti, non ci sarebbe ancora un’offerta ufficiale. In più, lo stipendio del calciatore risulta un po’ alto.

Il Napoli valuta altre offerte per Lucca: la situazione

L’ex attaccante dell’Udinese percepisce due milioni a stagione. Una cifra leggermente elevata per il club lusitano. La pista che potrebbe portare Lucca a Lisbona, dunque, sembrerebbe essersi raffreddata. Il Napoli valuterà altre strade per vendere il giocatore già nel mercato di gennaio, altrimenti si attenderà l’estate per studiare meglio l’operazione. Sullo sfondo resta l’interesse del Nottingham Forest.