Napoli, spunta un altro club sull’azzurro: addio sempre più vicino

Il futuro immediato di Luca Marianucci sembra lontano da Napoli. Il giovane difensore azzurro è destinato a lasciare il club in questa sessione di mercato con un prestito secco di sei mesi. La decisione nasce dalla necessità di garantire continuità e minuti a un giocatore che finora ha trovato poco spazio. Sul tavolo ci sono più opzioni e la società vuole scegliere con attenzione la destinazione migliore per favorire la sua crescita.

Cagliari in prima fila, ma la concorrenza è forte

Tra i club interessati, secondo quanto riportato da TMW, c’è il Cagliari, che si è mosso con decisione per rinforzare il reparto difensivo. Gli isolani, però, non sono gli unici. Anche Torino e Cremonese hanno manifestato un interesse concreto per Marianucci, dando vita a una vera e propria bagarre.

Il Napoli osserva e valuta. L’obiettivo non è solo trovare una sistemazione, ma individuare il contesto più adatto allo sviluppo del giocatore, sia dal punto di vista tecnico che ambientale.

La volontà del giocatore e le garanzie richieste

Un fattore chiave sarà la posizione dello stesso Marianucci. Il difensore, prima di accettare una destinazione, vorrà avere rassicurazioni sull’impiego e sulle prospettive di utilizzo nei prossimi sei mesi. Dopo una prima parte di stagione con poche presenze, la priorità è giocare con continuità.

La scelta finale potrebbe quindi dipendere anche dal progetto tecnico presentato dai club interessati, oltre che dalle esigenze del Napoli.

Prestito secco e ritorno a Napoli a luglio

La formula è già definita. Il trasferimento avverrà con un prestito secco di sei mesi, senza alcuna opzione per il riscatto. Una linea chiara da parte del Napoli, che considera Marianucci un patrimonio da valorizzare e riaccogliere a luglio.

Come riportato da TMW, la decisione finale è attesa nei prossimi giorni. Per Marianucci si apre una fase importante della carriera, un semestre che può incidere sul suo futuro e sulle prospettive in azzurro.