Mercato Napoli, Marianucci saluta: tutto fatto, l’annuncio di Fabrizio Romano

La sessione invernale di mercato si avvicina ed il Napoli sta già apparecchiando le prime trattative in uscita. Si parla da settimane di quei calciatori che fino a questo momento non hanno trovato spazio in maglia azzurra e che proprio nel mese di gennaio potrebbero approfittare per andare altrove.

Mercato Napoli, Marianucci in prestito alla Cremonese: tutto fatto

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, esperto di mercato, attraverso i propri canali social, sarebbe ormai tutto fatto per la cessione di Luca Marianucci, arrivato la scorsa estate all’ombra del Vesuvio ma di fatto mai in grado di incidere e guadagnarsi spazio nella rosa partenopea.

Accordo in fase di chiusura con la Cremonese che prenderà Marianucci in prestito fino a giugno 2026. La speranza, per il Napoli e per il ragazzo, è che proprio sotto la guida di Davide Nicola l’ex difensore dell’Empoli possa guadagnare minuti rispetto a quanto fatto fino ad ora con il Napoli.