Napoli, Romano rivela l’obiettivo segreto a centrocampo: “Va monitorato”

Fabrizio Romano, in un video sul suo canale YouTube, ha fornito un aggiornamento sul mercato invernale delle italiane, focalizzandosi su Kenneth Taylor, il giovane centrocampista dell’Ajax. Il Napoli aveva mostrato concreto interesse per lui a dicembre, sondando le condizioni per un possibile trasferimento. Le priorità degli azzurri ora sono cambiate, ma il profilo va comunque monitorato.

Taylor, il Napoli ci ha provato

Il 23enne olandese è un elemento versatile, che all’Ajax, si è imposto come uno dei prospetti più interessanti dell’Eredivisie. A fine anno scorso, secondo Fabrizio Romano gli azzurri avevano mosso passi reali, raccogliendo informazioni dettagliate sull’operazione:

“Prima delle limitazioni per il mercato il Napoli si era informato per Taylor dell’Ajax, il cui contratto è in scadenza il 30 giugno. Questo è un nome che va monitorato in questa stagione perché può diventare un’occasione per molti club”

Insomma, il mercato ha preso un’altra direzione: il Napoli ha dovuto evitare spese, mettendo in pausa questa pista. Ma Romano lascia intendere che non è una porta chiusa definitivamente.

Non solo il Napoli: sul talento dell’Ajax ci sono più club

Non è solo il Napoli a tenere d’occhio Taylor: come riportato da Romano, può diventare un’occasione per tanti club. L’Ajax, dal canto suo, potrebbe valutare offerte concrete per il ragazzo anche in questa finestra, visto il contratto in scadenza nel 2027.

Taylor può arrivare al Napoli a gennaio? Al momento sembra complicato: l’interesse si è raffreddato per scelte economiche.

Quando scade il contratto di Kenneth Taylor? Il contratto di Taylor scadrà nel 2027.