Home ->

Calciomercato del Napoli: Notizie e Aggiornamenti

Addio Napoli, tutti pazzi per l’azzurro: addirittura quattro club interessati

di
I calciatori del Napoli esultano in campo

In casa Napoli entra nel vivo il calciomercato. L’intenzione della società è quella di rinforzare la rosa nonostante le diverse limitazioni subite, per farlo serviranno delle cessioni. Uno dei possibili partenti sarà, con grandi probabilità, Antonio Vergara: su di lui ben quattro club di Serie A.

Mercato Napoli, Vergara in uscita: quattro club lo cercano

Dopo la convincente prova contro la Lazio di Maurizio Sarri, il Napoli si concentra sul calciomercato. Le restrizioni ricevute, e il mercato a saldo zero, non offrono grande manovra al direttore sportivo azzurro: Giovanni Manna, però, vuole regalare nuovi colpi ad Antonio Conte.

Per far arrivare nuovi calciatori, saranno necessarie delle uscite. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, Antonio Vergara è pronto a lasciare Napoli. Il classe 2003, 23 anni il prossimo 16 gennaio, è seguito da ben quattro squadre della nostra Serie A: Cagliari, Lecce, Parma e il Como di Cesc Fabregas.

Antonio Vergara a SpazioNapoli
Antonio Vergara durante l’intervista ai nostri microfoni

Il talento italiano, cresciuto proprio nel vivaio azzurro, visto il poco minutaggio ottenuto in questi mesi al Napoli, è pronto a partire in cerca di continuità: pronto il prestito per lui. Una volta ceduto Vergara, e magari qualche altro calciatore, il ds azzurro sarà pronto a regalare un nuovo centrocampista al tecnico salentino.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie