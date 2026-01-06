Addio Napoli, tutti pazzi per l’azzurro: addirittura quattro club interessati

In casa Napoli entra nel vivo il calciomercato. L’intenzione della società è quella di rinforzare la rosa nonostante le diverse limitazioni subite, per farlo serviranno delle cessioni. Uno dei possibili partenti sarà, con grandi probabilità, Antonio Vergara: su di lui ben quattro club di Serie A.

Mercato Napoli, Vergara in uscita: quattro club lo cercano

Dopo la convincente prova contro la Lazio di Maurizio Sarri, il Napoli si concentra sul calciomercato. Le restrizioni ricevute, e il mercato a saldo zero, non offrono grande manovra al direttore sportivo azzurro: Giovanni Manna, però, vuole regalare nuovi colpi ad Antonio Conte.

Per far arrivare nuovi calciatori, saranno necessarie delle uscite. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, Antonio Vergara è pronto a lasciare Napoli. Il classe 2003, 23 anni il prossimo 16 gennaio, è seguito da ben quattro squadre della nostra Serie A: Cagliari, Lecce, Parma e il Como di Cesc Fabregas.

Il talento italiano, cresciuto proprio nel vivaio azzurro, visto il poco minutaggio ottenuto in questi mesi al Napoli, è pronto a partire in cerca di continuità: pronto il prestito per lui. Una volta ceduto Vergara, e magari qualche altro calciatore, il ds azzurro sarà pronto a regalare un nuovo centrocampista al tecnico salentino.