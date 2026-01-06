Napoli, Neres salta anche l’Inter? Cosa filtra sulle condizioni del brasiliano

Il Napoli deve fare i conti con l’infortunio di David Neres: il brasiliano si è fermato durante la vittoria contro la Lazio per un problema alla caviglia sinistra, confermato come trauma distorsivo dagli esami. Antonio Conte lo perderà sicuramente per la gara casalinga contro il Verona di mercoledì 7 gennaio, ma lo staff lavora per provare a recuperarlo in vista del big match contro l’Inter dell’11 gennaio.

Le condizioni di David dopo la sfida con la Lazio

Come confermato dalla Gazzetta dello Sport, l’infortunio è accaduto senza alcun contrasto: un movimento innaturale del piede durante la sfida all’Olimpico ha fatto crollare Neres a terra, visibilmente sofferente. Immediata la sostituzione, con il brasiliano che ha lasciato il campo zoppicando.

Gli accertamenti al Pineta Grande Hospital hanno escluso lesioni gravi ai legamenti o fratture, diagnosticando un classico trauma distorsivo. Niente di grave, dunque, ma abbastanza per impensierire il Napoli.

Neres salta il Verona e… l’Inter? Le ultime

Il brasiliano è in un momento magico, e perderlo, seppur temporaneamente, complica un calendario infernale: dopo il Verona arriva l’Inter, una gara che pesa tanto in chiave scudetto. I tempi sembrano contenuti intorno ai 10 giorni, ma secondo La Gazzetta dello Sport il brasiliano ha fretta di tornare: sa che ogni partita conta e non vuole saltare proprio il match di San Siro. Intanto, David ha già iniziato le cure e spinge per accelerare i tempi.

Che tipo di infortunio ha subito Neres? Trauma distorsivo alla caviglia sinistra, senza lesioni gravi.

Neres giocherà contro il Verona mercoledì? No, la sua assenza è praticamente certa.

Neres ci sarà per Inter-Napoli? È in dubbio, ma lo staff punta a recuperarlo.