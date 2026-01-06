Napoli – Goretzka, ci sono aggiornamenti: il calciatore ha preso una decisione!

In vista del calciomercato invernale e non, il Napoli monitora attentamente la situazione in casa Bayern Monaco su Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco è, infatti, in scadenza di contratto e potrebbe lasciare anzitempo il suo attuale club ed è intenzionato ad ascoltare offerte. Sulle sue tracce però, stando a quanto riportato da SkySportDE, c’è anche il Barcellona. Il calciatore ha preso anche una decisione.

Goretzka prende tempo: occhio al Barcellona

Il centrocampista bavarese è alla ricerca di una nuova sistemazione per il suo futuro. Come rivelato da SkySportDe, ha preso del tempo per riflettere, mettendo in stand-by la proposta arrivata dal Napoli di Antonio Conte. La sua ambizione infatti sarebbe raggiungere nuovamente Hansi Flick al Barcellona, con cui ha già lavorato il terra tedesca.

Goretzka, quindi, attenderà la mossa del Barcellona che, dopo aver beffato l’Inter con Joao Cancelo, tenterà di compiere un altro sgambetto ad una squadra italiana. Il Napoli, però, resta in piena corsa.

Napoli, il centrocampista serve come il pane

In casa Napoli si cominciano a fare diverse valutazioni in vista del reparto di centrocampo, con Giovanni Manna sempre intenzionato a rafforzarlo. I tempi di recupero di Kevin De Bruyne sono ancora incerti, con anche Billy Gilmour che vede il campo ancora lontano. Frank Zambo Anguissa, invece, è il più vicino al rientro.

Nonostante ciò, i partenopei vogliono regalare a Conte un nuovo centrocampista, utile per far girare la rosa nelle tre competizioni stagionali.

Goretzka al Barcellona? C’è anche un altro nome

Per non farsi trovare impreparati, il Napoli monitora anche altri profili per il centrocampo. Secondo le ultime indiscrezioni, ci sarebbe un interesse anche per Mario Gotze.

Insomma, dal capoluogo campano filtra ottimismo in questo mercato, anche se gennaio è sempre un mese complicato per mettere in casa nuove pedine.