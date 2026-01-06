Mercato Napoli, l’infortunio cambia i piani: ora l’affare può saltare

Il Napoli continua a programmare le sue prossime mosse sul mercato, che potrebbe vedere diversi movimenti a gennaio. Una della possibilità era un arrivo di Artem Dovbyk in prestito in caso di addio anticipato di Lorenzo Lucca, su cui c’è il pressing del Benfica. Il giocatore ucraino ha però patito oggi un infortunio che crea apprensione.

L’obiettivo di mercato Dovbyk si ferma per infortunio

La partita di Dovbyk contro il Lecce di oggi è stata dominata da emozioni contrastanti. Subentrato a Ferguson al minuto 60, l’ucraino ha siglato il gol del raddoppio giallorosso al 71′. Nei minuti finali del match, però, il giocatore ha accusato un problema muscolare alla gamba destra, che lo ha costretto ad accasciarsi a terra e chiedere il cambio. Non è ancora chiara l’entità del problema, ma sicuramente inciderà in merito alle valutazioni da fare sul suo acquisto in casa Napoli.

Salta l’operazione con il Napoli?

Nella giornata di ieri, le news di mercato parlavano di un Napoli ancora interessato all’ucraino, sia per un acquisto in prestito, che per uno scambio diretto con la Roma che coinvolgerebbe Lucca (su cui è però in vantaggio il Benfica). L’incertezza in merito allo stato fisico di Lukaku impone però al club azzurro una valutazione attenta sul profilo da acquistare e di certo il club azzurro non opterebbe per un’altra soluzione che non offre garanzie dal punto di vista fisico.