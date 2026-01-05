Ultim’ora Lucca, l’annuncio di Sky: “Resta viva l’ipotesi di uno scambio”

Il futuro di Lorenzo Lucca torna al centro del dibattito di mercato e coinvolge direttamente il Napoli. Nelle ultime ore, Luca Marchetti di Sky Sport ha fatto il punto sulla situazione dell’attaccante, aprendo a scenari concreti in uscita. Tra ipotesi di cessione, scambi ancora possibili e valutazioni legate alle condizioni di Romelu Lukaku, il club azzurro riflette sulle prossime mosse. Una fase delicata, che potrebbe portare a decisioni importanti già nelle prossime settimane.

Le parole di Sky e lo scenario in uscita

A fare chiarezza è stato Luca Marchetti, giornalista esperto di calciomercato, intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Le sue dichiarazioni indicano una possibile separazione tra il Napoli e Lorenzo Lucca, con piste internazionali ancora attive.

“Benfica su Lucca che andrà via”.

Secondo quanto spiegato, il club portoghese resta vigile e potrebbe tornare con forza sull’attaccante. Non solo una cessione secca, ma anche una formula alternativa che resta sul tavolo e che il Napoli continua a valutare con attenzione.

“Potrebbe essere ancora in piedi uno scambio con Dovbyk che non è mai tramontato”

Le valutazioni del Napoli e il nodo attacco

Il possibile addio di Lucca è legato anche alle condizioni del reparto offensivo azzurro. In particolare, lo stato fisico di Romelu Lukaku incide sulle riflessioni della dirigenza, che non vuole farsi trovare impreparata.

“Il Napoli se dovesse dar via Lucca prenderà un attaccante perché Lukaku non è ancora al 100%”

Una frase che fotografa con precisione il momento del club. La priorità resta la competitività immediata, soprattutto in una stagione che vede il Napoli impegnato tra Serie A e coppe.

Roma, Benfica e un mercato ancora aperto

Oltre al Benfica, anche la Roma resta alla finestra, pronta a inserirsi qualora si aprissero spiragli concreti. Il nome di Lucca continua a circolare, segno di un profilo che mantiene appeal in Italia e all’estero. Il Napoli riflette, senza fretta ma con consapevolezza. In queste decisioni passa il rispetto per il progetto tecnico e per un gruppo che vuole restare solido, dentro e fuori dal campo.