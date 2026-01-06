Mercato Napoli, Conte sale in cattedra: ha chiamato l’obiettivo azzurro

Entra sempre più nel vivo il calciomercato azzurro. Tante assenze per il Napoli di Conte, e nonostante il mercato a saldo zero, il direttore sportivo Giovanni Manna è pronto a rinforzare la rosa da mettere a disposizione del tecnico salentino. Lo stesso Antonio Conte avrebbe avuto un contatto diretto con Giacomo Raspadori per un possibile ritorno in azzurro dell’attaccante.

Napoli, Conte chiama Raspadori: la situazione

Dopo aver vinto due Scudetti da protagonista in azzurro, Giacomo Raspadori in estate è volato alla volta di Madrid, sponda Atletico. Fin qui la sua nuova avventura in Spagna non è sbocciata del tutto, e tanti club italiani sono sulle tracce dell’ex Napoli.

A fare il punto della situazione è Nicolò Schira, noto giornalista esperto di calciomercato, che sul proprio canale YouTube ha riportato il momento dell’attaccante italiano ed eventuali evoluzioni proprio in ottica Napoli, con la chiamata di Antonio Conte che gradirebbe un ritorno all’ombra del Vesuvio dell’ex Sassuolo. Di seguito le parole del noto giornalista:

La sensazione è che Giacomo Raspadori non sembrerebbe così convinto di andare alla Roma. Nella giornata di ieri, non avrebbe dato nessuna risposta al club giallorosso. Anche la Lazio di Maurizio Sarri si è iscritta alla corsa per l’attaccante. Conte, invece, ha fatto una telefonata. Con l’uscita sempre più probabile di Lucca, e con Lukaku che non sta ancora bene, il Napoli non ha molte soluzioni offensive e Raspadori sarebbe utile alla causa. Se l’Atletico dovesse aprire al prestito con diritto, il Napoli farebbe sicuramente più di qualche pensiero: al momento, però, si tratta di semplici sondaggi.