Mainoo sempre più difficile? Lo United cambia scenario: l’annuncio di Romano

di
Mainoo in azione in Premier League

Il Napoli vince e convince contro la Lazio e si riporta a -2 dalla vetta della Serie A. Ciò non toglie, però, le tante emergenze soprattutto in mezzo al campo. Il centrocampista resta un ruolo da colmare e Kobbie Mainoo resta il nome caldo che gli azzurri sperano di portare a Conte. Ma oggi la situazione è cambiata, con lo United che esonera Amorin e complica i piani dei partenopei.

“Non ha intenzione di farlo”, Romano spegne i sogni del Napoli

Il classe 2005 vuole andar via dal Manchester United. O meglio questa era la sua posizione appena qualche giorno fa, quando sulla panchina dei Red Devils sedeva ancora Amorim. Ma ora la scenario è cambiato, con l’esonero del portoghese e l’arrivo di un nuovo allenatore (ancora da scegliere). E proprio su questo aspetto si è soffermato Fabrizio Romano, facendo chiarezza su tutta la dinamica legata a Mainoo:

“Lo United sta scegliendo un allenatore ad interim fino a fine stagione. Amorim e Maino non si amavano e questa era la crepa in cui sperava di inserirsi il Napoli per un prestito, perché si è trattato sempre e solo di un prestito. Oggi quel prestito viene complicato dal fatto che lo United ora è in mano al club più che all’allenatore, quindi ad oggi, in una situazione fluida, lasciar partire Kobbie Mainoo, per adesso, lo United non ha intenzione di farlo“.

 

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
