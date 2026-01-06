Mainoo sempre più difficile? Lo United cambia scenario: l’annuncio di Romano

Il Napoli vince e convince contro la Lazio e si riporta a -2 dalla vetta della Serie A. Ciò non toglie, però, le tante emergenze soprattutto in mezzo al campo. Il centrocampista resta un ruolo da colmare e Kobbie Mainoo resta il nome caldo che gli azzurri sperano di portare a Conte. Ma oggi la situazione è cambiata, con lo United che esonera Amorin e complica i piani dei partenopei.

“Non ha intenzione di farlo”, Romano spegne i sogni del Napoli

Il classe 2005 vuole andar via dal Manchester United. O meglio questa era la sua posizione appena qualche giorno fa, quando sulla panchina dei Red Devils sedeva ancora Amorim. Ma ora la scenario è cambiato, con l’esonero del portoghese e l’arrivo di un nuovo allenatore (ancora da scegliere). E proprio su questo aspetto si è soffermato Fabrizio Romano, facendo chiarezza su tutta la dinamica legata a Mainoo: