Mainoo sempre più difficile? Lo United cambia scenario: l’annuncio di Romano

Il Napoli vince e convince contro la Lazio e si riporta a -2 dalla vetta della Serie A. Ciò non toglie, però, le tante emergenze soprattutto in mezzo al campo. Il centrocampista resta un ruolo da colmare e Kobbie Mainoo resta il nome caldo che gli azzurri sperano di portare a Conte. Ma oggi la situazione è cambiata, con lo United che esonera Amorin e complica i piani dei partenopei.
“Non ha intenzione di farlo”, Romano spegne i sogni del Napoli
Il classe 2005 vuole andar via dal Manchester United. O meglio questa era la sua posizione appena qualche giorno fa, quando sulla panchina dei Red Devils sedeva ancora Amorim. Ma ora la scenario è cambiato, con l’esonero del portoghese e l’arrivo di un nuovo allenatore (ancora da scegliere). E proprio su questo aspetto si è soffermato Fabrizio Romano, facendo chiarezza su tutta la dinamica legata a Mainoo:
“Lo United sta scegliendo un allenatore ad interim fino a fine stagione. Amorim e Maino non si amavano e questa era la crepa in cui sperava di inserirsi il Napoli per un prestito, perché si è trattato sempre e solo di un prestito. Oggi quel prestito viene complicato dal fatto che lo United ora è in mano al club più che all’allenatore, quindi ad oggi, in una situazione fluida, lasciar partire Kobbie Mainoo, per adesso, lo United non ha intenzione di farlo“.