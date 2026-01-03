Calciomercato Napoli, c’è il piano per arrivare a Mainoo: sacrificato un azzurro

Il Napoli continua a studiare la strategia su come muoversi sul mercato. Le limitazioni a cui è stato obbligato il club partenopeo, costringono Manna ad un mercato a costo zero, dove gli acquisti dovranno essere finanziati dalle cessioni. Come tutti sanno la priorità dei campioni d’Italia è il colpo a centrocampo, con Kobbie Mainoo che resta il primo nome sulla lista. Per arrivare al centrocampista inglese il Napoli sarebbe pronto a sacrificare Noa Lang.

Il Napoli non molla Mainoo: i milioni possono arrivare da Lang

Oltre a Lorenzo Lucca, l’altro azzurro con le valigie in mano è Noa Lang. L’ala olandese non è riuscito ad imporsi nello scacchiere di Antonio Conte, per un feeling con il tecnico salentino che non sembra mai essere nato. Negli ultimi giorni sull’ex PSV sono finiti gli occhi della Turchia, con il Fenerbahce e soprattutto il Galatasaray interessate. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, De Laurentiis non ha nessuna intenzione di svendere il giocatore, ma davanti ad un’offerta congrua non ci si opporrebbe di certo all’addio.

Se la giusta offerta dovesse davvero arrivare, il Napoli girerebbe poi il tesoretto al Manchester United per portare Mainoo in azzurro. I prossimi saranno, dunque, giorni caldissimi, con i partenopei che cercheranno di trovare il giusto incastro per salutare Lang a condizioni convenienti ed accontentare Conte, portando all’ombra del Vesuvio il centrocampista da lui tanto desiderato.