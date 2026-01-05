Napoli, buone notizie per Conte: il calciatore vicino al rientro

Arrivano buone notizie per Antonio Conte e il Napoli. Finora, come affermato dallo stesso allenatore, i partenopei stanno facendo un assoluto miracolo sportivo considerando le tante assenze per infortuni che hanno attanagliato e stanno attanagliando gli azzurri. Uno di questi, Zambo Anguissa, potrebbe anticipare il suo rientro, cambiando anche le strategie di mercato.

Napoli, Anguissa potrebbe rientrare già a gennaio

Secondo quanto riportato da Il Mattino, l’iter riabilitativo di Zambo Anguissa procede nel migliore dei modi. Il rientro del centrocampista, che sta recuperando giorno dopo giorno, potrebbe avvenire in questo mese.

In questo senso, potrebbero anche cambiare di netto le strategie di mercato del Napoli, che potrebbe dunque decidere di attendere il rientro del camerunense e non intervenire sul mercato per un altro centrocampista.

Vergara via al ritorno di Anguissa?

Al contempo, al ritorno di Zambo Anguissa a lasciare potrebbe essere il giovane azzurro Antonio Vergara. Il centrocampista, out contro la Lazio per un problema muscolare, potrebbe non trovare tanto minutaggio con il ritorno in campo del classe 1995.

Per questo, il 22enne potrebbe decidere, di comune accordo col club, di andare in prestito, per trovare continuità e poi tornare a giocarsi le proprie carte in azzurro durante l’estate 2026.