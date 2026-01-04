Lazio-Napoli, Conte esalta i suoi: “Risultati impensabili” poi la stoccata sul mercato di gennaio

Il Napoli vince e torna a -1 dalla vetta occupata dal Milan. Grande prestazione dei partenopei, che chiudono la pratica nel primo tempo e gestiscono nel secondo. Alla fine, il risultato resta 2-0 ed è il quarto di fila, che mostra, come ha detto anche uno dei protagonisti, Rrahmani, grande solidità. Nel post ha parlato anche il tecnico Antonio Conte.

Conte dopo la partita: “Miracoli con gli uomini contati, non parlo del mercato di gennaio porta sfiga”

Il tecnico ha parlato ai microfoni di DAZN nel post-partita di Lazio-Napoli. Le sue parole.

Infortunio Neres.

“Bisogna aspettare domani per gli accertamenti. Non è una cosa muscolare quindi bisogna capire. Speriamo non sia nulla di grave viste le numerose defezioni che già abbiamo”.

Complimenti ai giocatori.

“Vanno fatti i complimenti ai ragazzi, era una partita difficile, contro una big come la Lazio e in casa loro. Abbiamo dimostrato preparazione e grande qualità con un alto livello di gioco”.

Preparazione della partita.

“Quando prepari le partite e hai tempo per farlo, cerchi di esaltare le caratteristiche dei tuoi giocatori e cerchi i punti deboli degli avversari per trovare spazi in cui colpire. Abbiamo attaccato bene e con un gol in più nessuno avrebbe gridato allo scandalo. Ci manca concretezza, tiriamo tanto ma segniamo meno di quanto potremmo.

Grandi risultati con uomini contati.

“Nessuno avrebbe potuto pensare a un rendimento così con gli uomini contati. Stiamo facendo cose importanti contro squadre importanti e con grande qualità di gioco. Non sarà facile, adesso giocheremo ogni tre giorni e cercheremo di non pagarne le conseguenze date le poche alternative“.

Mercato di gennaio.