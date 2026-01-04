Home ->

Lazio-Napoli, Conte esalta i suoi: “Risultati impensabili” poi la stoccata sul mercato di gennaio

di

Il Napoli vince e torna a -1 dalla vetta occupata dal Milan. Grande prestazione dei partenopei, che chiudono la pratica nel primo tempo e gestiscono nel secondo. Alla fine, il risultato resta 2-0 ed è il quarto di fila, che mostra, come ha detto anche uno dei protagonisti, Rrahmani, grande solidità. Nel post ha parlato anche il tecnico Antonio Conte.

Conte dopo la partita: “Miracoli con gli uomini contati, non parlo del mercato di gennaio porta sfiga”

Il tecnico ha parlato ai microfoni di DAZN nel post-partita di Lazio-Napoli. Le sue parole.

Conte nel post-partita di Lazio-Napoli ai microfoni di DAZN

Infortunio Neres.

Bisogna aspettare domani per gli accertamenti. Non è una cosa muscolare quindi bisogna capire. Speriamo non sia nulla di grave viste le numerose defezioni che già abbiamo”.

Complimenti ai giocatori.

Vanno fatti i complimenti ai ragazzi, era una partita difficile, contro una big come la Lazio e in casa loro. Abbiamo dimostrato preparazione e grande qualità con un alto livello di gioco”.

Preparazione della partita.

“Quando prepari le partite e hai tempo per farlo, cerchi di esaltare le caratteristiche dei tuoi giocatori e cerchi i punti deboli degli avversari per trovare spazi in cui colpire. Abbiamo attaccato bene e con un gol in più nessuno avrebbe gridato allo scandalo. Ci manca concretezza, tiriamo tanto ma segniamo meno di quanto potremmo.

Grandi risultati con uomini contati.

Nessuno avrebbe potuto pensare a un rendimento così con gli uomini contati. Stiamo facendo cose importanti contro squadre importanti e con grande qualità di gioco. Non sarà facile, adesso giocheremo ogni tre giorni e cercheremo di non pagarne le conseguenze date le poche alternative“.

Mercato di gennaio.

“Non tocco questo argomento. L’anno scorso dissi ‘non facciamo danni’ e mi hanno venduto Kvaratskhelia, porta sfiga. C’è chi si deve occupare di questo, loro sanno qual è il mio pensiero, è sotto l’occhio di tutti la nostra situazione. Poi io devo fare l’allenatore e ottimizzare quello che che ho e le richieste nei miei confronti sono sempre altissime”.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
