Lazio-Napoli, Conte esalta i suoi: “Risultati impensabili” poi la stoccata sul mercato di gennaio

Il Napoli vince e torna a -1 dalla vetta occupata dal Milan. Grande prestazione dei partenopei, che chiudono la pratica nel primo tempo e gestiscono nel secondo. Alla fine, il risultato resta 2-0 ed è il quarto di fila, che mostra, come ha detto anche uno dei protagonisti, Rrahmani, grande solidità. Nel post ha parlato anche il tecnico Antonio Conte.
Conte dopo la partita: “Miracoli con gli uomini contati, non parlo del mercato di gennaio porta sfiga”
Il tecnico ha parlato ai microfoni di DAZN nel post-partita di Lazio-Napoli. Le sue parole.
Infortunio Neres.
“Bisogna aspettare domani per gli accertamenti. Non è una cosa muscolare quindi bisogna capire. Speriamo non sia nulla di grave viste le numerose defezioni che già abbiamo”.
Complimenti ai giocatori.
“Vanno fatti i complimenti ai ragazzi, era una partita difficile, contro una big come la Lazio e in casa loro. Abbiamo dimostrato preparazione e grande qualità con un alto livello di gioco”.
Preparazione della partita.
“Quando prepari le partite e hai tempo per farlo, cerchi di esaltare le caratteristiche dei tuoi giocatori e cerchi i punti deboli degli avversari per trovare spazi in cui colpire. Abbiamo attaccato bene e con un gol in più nessuno avrebbe gridato allo scandalo. Ci manca concretezza, tiriamo tanto ma segniamo meno di quanto potremmo.
Grandi risultati con uomini contati.
“Nessuno avrebbe potuto pensare a un rendimento così con gli uomini contati. Stiamo facendo cose importanti contro squadre importanti e con grande qualità di gioco. Non sarà facile, adesso giocheremo ogni tre giorni e cercheremo di non pagarne le conseguenze date le poche alternative“.
Mercato di gennaio.
“Non tocco questo argomento. L’anno scorso dissi ‘non facciamo danni’ e mi hanno venduto Kvaratskhelia, porta sfiga. C’è chi si deve occupare di questo, loro sanno qual è il mio pensiero, è sotto l’occhio di tutti la nostra situazione. Poi io devo fare l’allenatore e ottimizzare quello che che ho e le richieste nei miei confronti sono sempre altissime”.