Lang lascia il Napoli? Il club fissa due condizioni: in quale caso dirà addio

Il calciomercato del Napoli, pur dovendo essere “a saldo zero”, potrebbe essere denso di movimenti in entrata e in uscita. Uno di questi potrebbe riguardare Noa Lang, cercato da alcuni club turchi. L’edizione odierna de “Il Mattino” svela le condizioni necessarie a realizzare lo scenario di un addio al club: un’offerta irrinunciabile e un sostituto all’altezza.
Lang verrà ceduto solo a due condizioni: la decisione del Napoli
L’orientamento del Napoli, secondo il quotidiano, sarebbe quello di non chiudere le porte a priori ad un suo addio, nonostante le parole di Manna di ieri. Il club ha fissato però due condizioni non facilmente raggiungibili per far sì che questo scenario si realizzi: in primis, deve esserci un’offerta irrinunciabile, in grado davvero di convincere il club a lasciarlo partire dopo solo sei mesi. In secondo luogo, il club non intende lasciare la sua casella scoperta e dovrebbe quindi anche individuare un altro attaccante in grado di sostiuirlo.
Al momento, quindi, lo scenario più probabile resta quello che vede Noa Lang vestire ancora la maglia del Napoli in questa seconda parte di stagione, visto anche il maggior spazio che potrebbe ricevere nelle prossime gare per l’infortunio di Neres.