Gli chiedono di Lucca e Lang: arriva la risposta in diretta di Manna

Tutto pronto per il fischio d’inizio della sfida tra Lazio e Napoli. Sarri affronta il proprio passato con l’obiettivo di portare a casa più punti possibili. Conte, invece, vuole i tre punti per mandare un messaggio a Inter e Milan. Nel frattempo, la società partenopea lavora per sfruttare al meglio la finestra invernale di mercato. Giovanni Manna sarebbe felice di accontentare Conte, ma non sarà semplice. Il direttore sportivo azzurro è intervenuto ai microfoni di ‘DAZN’ prima della partita.

Il Napoli ha cambiato assetto ed è tornato a vincere, ne ha parlato Giovanni Manna prima di Lazio Napoli:

Poi un commento sulla situazione in attacco e sul mercato:

“I tempi di Romelu non si sono dilatati, si è sempre dett oche serve pazienza e le recidive sonosempre dietro l’angolo. Lucca lo abbiamo voluto, oggi non c’è perché è influenzato, siamo aperti a varie soluzioni e non escludiamo nulla, sapete quale sono le condizioni in cui dobbiamo lavorare, e valutiamo.

Lang ha giocato delle partite buone: non ho mai detto che è in uscita, è un ragazzo intelligente e sa che anche lui che può dare di più. Ripeto: sapete le condizioni in cui dobbiamo operare quali sono. Una cosa è certa: non opereremo tanto per fare, ma solo per rinforzarci”.