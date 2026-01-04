Home ->

Copertina Calcio Napoli

Gli chiedono di Lucca e Lang: arriva la risposta in diretta di Manna

di
Manna prima di Lazio-Napoli.

Tutto pronto per il fischio d’inizio della sfida tra Lazio e Napoli. Sarri affronta il proprio passato con l’obiettivo di portare a casa più punti possibili. Conte, invece, vuole i tre punti per mandare un messaggio a Inter e Milan. Nel frattempo, la società partenopea lavora per sfruttare al meglio la finestra invernale di mercato. Giovanni Manna sarebbe felice di accontentare Conte, ma non sarà semplice. Il direttore sportivo azzurro è intervenuto ai microfoni di ‘DAZN’ prima della partita.

Lang in uscita? Manna chiarisce la situazione

Il Napoli ha cambiato assetto ed è tornato a vincere, ne ha parlato Giovanni Manna prima di Lazio Napoli:

“Abbiamo trovato un assetto diverso in un momento di emergenza. Bisogna continuare a dare continuità di risultati e prestazione”.

Poi un commento sulla situazione in attacco e sul mercato:

“I tempi di Romelu non si sono dilatati, si è sempre dett oche serve pazienza e le recidive sonosempre dietro l’angolo. Lucca lo abbiamo voluto, oggi non c’è perché è influenzato, siamo aperti a varie soluzioni e non escludiamo nulla, sapete quale sono le condizioni in cui dobbiamo lavorare, e valutiamo.

Lang ha giocato delle partite buone: non ho mai detto che è in uscita, è un ragazzo intelligente e sa che anche lui che può dare di più. Ripeto: sapete le condizioni in cui dobbiamo operare quali sono. Una cosa è certa: non opereremo tanto per fare, ma solo per rinforzarci”.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie