Giudice Sportivo, ecco quante giornate salterà Mazzocchi dopo il rosso contro la Lazio

Lazio-Napoli è stata caratterizzata da tanta tensione. Non solo il doppio giallo a Noslin, che ha lasciato inizialmente i biancocelesti in 10 uomini, ma anche la rissa tra Mazzocchi e Marusic. Quest’ultima ha portato al rosso diretto per entrambi, con i partenopei che hanno chiuso in 10 e i biancocelesti addirittura in 9. Nonostante questo, nessun pugno duro del Giudice Sportivo, con un solo turno di squalifica per l’esterno.

Giudice Sportivo, un turno di squalifica per Mazzocchi

Nessun pugno duro del Giudice Sportivo, con l’arbitro che dunque non ha inserito nel proprio taccuino la dicitura ‘condotta violenta’, che avrebbe portato ad almeno due giornate di squalifica. Per questo, sia Marusic sia Mazzocchi hanno avuto solamente una giornata di squalifica e €5000 di ammenda.

Di seguito il dispositivo del Giudice Sportivo per i due calciatori.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMENDA DI €5.000,00