Lazio-Napoli, rissa e doppio rosso: altra mazzata per Conte

Succede di tutto all’Olimpico tra Lazio e Napoli. Se il risultato è fermo ormai da diverso tempo, non mancano gli episodi a rendere caotica questo scontro. Prima un rosso a Noslin, che per un doppio giallo ha lasciato i suoi in dieci uomini, e poi una rissa, che ha provocato una doppia espulsione. Protagonisti Mazzocchi e Marusic.

Lazio-Napoli, caos e doppio rosso: espulsi Mazzocchi e Marusic

Con una Lazio già in 10 e sotto di due gol si credeva che questa partita non potesse offrire altri colpi di scena. Questo, però, non è accaduto, perché nel finale di partita le due squadre sono state coinvolte da una rissa e una doppia espulsione.

Protagonisti dell’episodio Mazzocchi e Marusic. I due sono venuti a contrasto e, poco dopo, Marusic ha trattenuto la maglia di Mazzocchi che ha poi spinto l’avversario. Ne è scaturita una vera e propria rissa, sedata dai compagni e in un primo momento direttamente da Antonio Conte.

La rissa ha portato a un rosso diretto per entrambi, con il Napoli che ha chiuso in 10 uomini e la Lazio addirittura in 9 uomini (per la seconda volta in questa stagione dopo Parma). Altra mazzata per Conte, che dopo l’infortunio di Neres ha anche da gestire l’assenza di Mazzocchi.

La spiegazione di Luca Marelli: “Doppio rosso corretto”

C’è anche la spiegazione dell’arbitro Luca Marelli, che conferma che il doppio rosso è stato corretto.