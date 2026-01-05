Allarme Neres, quante partite rischia di saltare: l’infortunio fa tremare

La mattinata dell’Olimpico ha regalato una brillante vittoria per il Napoli contro la Lazio. Le notizie non sono però tutte positive perché c’è grande preoccupazione per lo stop di David Neres, uscito anzitempo nel match di ieri. Le prime impressioni parlavano di un trauma distorsivo alla caviglia che, seccondo l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, gli costringerà a saltare almeno la gara contro il Verona.

Quante partite rischia di saltare Neres

L’infortunio di Neres rischia di essere una vera tegola in casa Napoli. A chiarire la portata effettiva dello stop, saranno solo gli esami a cui si sottoporrà oggi il calciatore. Secondo la rosea, rimane comunque certa la sua assenza per il turno infrasettimanale di Serie A. Il focus più importante è però rivolto alla sfida del weekend prossimo contro l’Inter, che è a questo punto a forte rischio. Le immagini che hanno visto il calciatore abbandonare lo stadio in stampelle non lasciano tranquilli.

La speranza in ottica Inter

Uno spiraglio di ottimismo, secondo l’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport“, potrebbe essere lasciato dal fatto che non si tratta di un problema muscolare, come confermato anche da Conte a fine gara. Tutto lo staff azzurro spera che non si tratti di uno stop troppo grave e, quindi, che il calciatore sia recuperabile nel giro di una settimana per poterci essere nella gara di San Siro contro l’Inter, ma solo gli esami chiariranno se ciò sarà effettivamente possibile.

Quante partite salterà Neres? Il brasiliano salterà sicuramente il match contro il Verona, rimane uno spiraglio di speranza per recuperarlo per l’Inter.

Chi giocherà al posto di Neres? Al posto di Neres dovrebbe giocare Noa Lang.